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Antalya Hali’ne sürpriz ziyaret

#Kemal Kılıçdaroğlu#Antalya#Hâl
Antalya Hali’ne sürpriz ziyaret

Antalya hal esnafı ile sohbet eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aranız nasıl, küs müsünüz?” sorusuna, “Onun sinirlerini bozacağım. Seçimlerde tarih yazacaksanız. Dertlerinizi çok iyi biliyoruz. Bu işi birlikte çözeceğiz” diye yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 05.00 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ni ziyaret ederek, esnaf ve çiftçilerle kahvaltı yaptı, sorunlarını dinledi. Hal ziyaretinde bir kadın çiftçi, CHP Lideri’ne gübre ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki artışı anlatırken, “Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz” dedi. “Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim” karşılığını veren Kılıçdaroğlu, “Az kaldı az kaldı, inşallah beraber çözeceğiz” dedi.

ERDOĞAN’LA KÜS MÜSÜNÜZ?

Sosyal medyanın kapatılması iddiaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyayı niye kapatacaksın, hangi gerekçeyle kapatacaksın. Kişiler orada düşüncelerini rahatlıkla ifade edebiliyor, eleştiriler yapabiliyorlar. Siyaset kurumunu yeri geldiğinde yanlışları varsa yerden yere vuruyorlar. Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında, biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aranız nasıl, küs müsünüz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Onun sinirlerini bozacağım. Hiç merak etmeyin, sizler gerçekten önümüzdeki seçimlerde tarih yazacaksanız” dedi.

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YAPTIĞINIZ HİZMET ÇOK DEĞERLİ

Kahvaltıda Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nin eski başkanı Nevzat Akcan, “Biz hiç iyi değiliz Sayın Genel Başkanım, 20-25 yıl önceki fiyatlardan ürün satıyoruz. Her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. Bu çalışan insanlar her gün gece 12.00- 01.00’de ayakta” diye yakındı.

Kılıçdaroğlu, “Siz üretiyorsunuz. Sabaha karşı 03.00’te hale geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya’ya değil Türkiye’nin her yerine mal gönderiyorsunuz. Yaptığınız hizmet çok değerli. Çok büyük paralar da kazanmıyorsunuz. Dertlerinizi çok iyi biliyoruz. Bu işi çözeceğiz” dedi.

GÜN IŞIMADAN HALE GİTTİ

Kılıçdaroğlu, dün 05.00 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ni ziyaret ederek esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. CHP Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticilerinin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, esnaf ve çalışanlarla kahvaltı da yaptı.

Antalya Hali’ne sürpriz ziyaret

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KADINLARA SÖZÜM VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da muhtarlarla buluşmasında demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “En büyük arzularımdan biri kadın muhtar sayısının fazla olması. Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35’i kadın olacak. Üniversiteyi birincilikle bitirmiş, yabancı dili var. Ama göreve gelince kadınlar unutuluyor. Kadınlar toplumun güçlü bireyleri. Annemin evde ne kadar güçlü olduğunu biliyorum.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Antalya#Hâl

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