Antalya falezlerde tehlikeli romantizm

Doğal güzelliği ve eşsiz görünümüyle kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan Konyaaltı'ndaki falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. Demir bariyerleri aşarak patikadan ilerleyen bir çift, 40 metre yüksekliğindeki falezlerin ucuna kadar geldi. Manzarayı izlerken kayanın üzerine çıkan çift, ünlü Titanic filmiyle özdeşleşen pozu verdi.

Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı filmin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu, falezlerde canlandıran çift, daha sonra tehlikeye aldırmadan birbirine sarıldı. Manzarayı izlerken canlarını hiçe sayan çift, kayaların ucunda bir süre sohbet ettikten sonra, falezlerden ayrıldı.

Eşsiz manzarasıyla Antalya'nın kent siluetini oluşturan falezler, doğal güzelliğinin yanı sıra sık sık yüksekten düşme ve intihar olaylarıyla da gündeme geliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara