Antalya Emniyet Müdürü’ne rüşvet iddiasında para var kayıt yok

Soruşturma dosyasına giren beyanlarda, Fazlı Ateş’in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın evine gittiği, evin tamirat işlerinin Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. İlker Arslan’ın eşi Melek Arslan polisteki ifadesinde, kızları D.H.A. adına Döşemealtı’nda 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını ifade etti.

MASAK ARAŞTIRDI

İlker Arslan’ın üzerine kayıtlı 2022 model araç bulunduğu, aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin TL’nin de yine Fazlı Ateş tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesine göre, Fazlı Ateş’in banka hesaplarından İlker Arslan’ın hesabına 250 bin TL nakit ödeme gönderildi. Ayrıca, Ateş’in banka hesabından, ‘İlker Arslan’a ait gümrükleme hizmet bedeli’ açıklamasıyla 997 bin TL daha ödendiği tespit edildi. Savcıya ifade veren Ateş, tüm suçlamaları reddetti. Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan’ın eşini ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini söyledi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melek Arslan ise işyeri adresi sorulduğunda ‘Bilmiyorum” dedi. İlker Arslan, kimseden rüşvet almadığını, eşine yapılan ödemelerin maaş, kendisine yapılan ödemelerin ise arsa satışı nedeniyle olduğunu iddia etti.

3 milyon TL aldığını, kalan 2 milyonun ise Fazlı Ateş’te olduğunu söyledi. Ancak yapılan ilk incelemelerde Ateş ve Arslan arasında arsa alışverişine ilişkin tapuda bir işlem bulunamadı.

‘PEMBE PARTİ’ GÜNDEM OLDU

İl Emniyet Müdürü Arslan’ın tutuklanmasının ardından polis müdürleri ve alt kademedeki emniyet personeli arasında dolaşıma sokulan bir fotoğraf dikkat çekti. Eşi Melek Arslan’ın şu an aktif olmayan Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaşılan fotoğrafta; işinsanları, polis müdürleri ve eşlerinin havuzlu bir villada pink (pembe) parti konseptiyle bir araya geldiği görülüyor. Fotoğrafta, sahte dolarlar ve Türk liraları dikkat çekiyor.

