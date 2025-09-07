Antalya Emniyet Müdürü görevinden uzaklaştırıldı

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde Arslan’ın adının geçtiği, işinsanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. F.A.’nın, Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin de geçmişte F.A.’ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Başsavcılık dün Arslan hakkında gözaltı kararı verirken, kardeşi gözaltına alındı. İlker Arslan’ın Ankara’da olduğu iddia edildi.