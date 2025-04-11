Antalya Diplomasi Forumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümrük tarifeleri yıkıcı hale gelmemeli

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar, uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Siz değerli katılımcıların şahsında dünyanın dört bir yanındaki tüm dostlarımızı, tüm kardeş halkları saygıyla selamlıyorum. Yine buradan savaşların, çatışmaların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları, ülkem ve milletim adına selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

Bu güzel ilimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tüm insanlık için, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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'Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek' temasıyla düzenlenen forum kapsamında icra edilecek panellerin, görüşmelerin hepimize verimli bir ufuk turu yaptırmasını temenni ediyorum.

"ANTALYA'DA BARIŞ MESAJI VERİYORUZ"

Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu'nu farklı yerde konumlandırıyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak.

"İNSANLIK 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımız böyle bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Türkiye sahip olduğu tecrübe, tarihi, beşeri, kültürel zenginlik ve derinlik dolayısıyla dünyaya bu mesajı en rahat verebilecek ülkelerden biridir.

"İSTİKRARSIZLIK ÇEVREMİZDE HİÇ EKSİK OLMADI"

Burada öncelikle bir hakikati dikkatinize getirmek arzusundayım; Biz sorunların uzağında, konforlu bir coğrafyada yer alan bir ülke değiliz. Stratejik önemi yüksek olduğu kadar krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da hep böyleydi. İşgal girişimleri, Haçlı seferleri, emperyalist oyunlar, karışıklık çıkarma, istikrarsızlık üretme teşebbüsleri çevremizde hiç eksik olmadı.

Şunu da iftiharla söylemek durumundayım; biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değil aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah daha nice asır boyunca yine burada olacağız.

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Biz çatışmanın değil uzlaşmanın, kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın egemen olduğu bölge görmek, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bugün de zor olanın tarafındayız.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle, insanlarla yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım; zulüm ile abad olunmaz diyoruz.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. B zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir? Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz. İsrail, Filistinlilere 2. nekbe felakati yaşatmaya çalışmaktadır. İsrail her seferinde daha kanlı saldırılara girişmektedir. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırmak niyetindedir.

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Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz. Filistin halkının mücadelesine kimse terörizm diyemez. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023'ten beri topraklarını savunarak insanların iftiharı olmuşlardır.

500 sene önce topraklarından kovulan İsrail halkını, Yahudileri bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye neyse bugünkü Türkiye'de aynısıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha akan kanı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ateşkes çabaları sabote edildikçe, bölgemize kalıcı barışın gelmesi zordur. Barış iki devletli çözümle olur. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devletinin kurulmasına bağlıdır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

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İsrail'in saldırıları DEAŞ'la mücadele çabalarını sekteye uğratıyor.

"SURİYE'DE İSTİKRARSIZLIĞA İZİN YOK"

Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. Sükûnetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Biz dış politikada gizli niyetlerle değil ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında Trump ve Putin başta olmak üzere anlayış birliği içindeyiz, diyalog halindeyiz.

Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar, bir Asya bir Afrika ülkesiyiz. Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri artırıyoruz.

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Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE AB'YE TAM ÜYE OLMALI"

Türkiye, özellikle son yıllarda büyük atılım yaptığı savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği için gelecekte de sorumluluk almaya hazırdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştığına dair iddia ve eleştirilerin bizim nokta-i nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Avrupa Birliği tam üyeliği halen ülkemizin stratejik hedefidir. Ancak kimi zaman korkulardan, kimi zaman ön yargılardan, kimi zaman da Birliği içeriden esir almış aktörlerden dolayı Avrupa Birliği, üyelik sürecimizin ilerletilmesi hususunda gereken iradeyi sergileyemiyor. Daha doğru bir ifadeyle, bugün kimi Avrupa ülkeleri, bundan üç çeyrek asır önce Avrupa Birliği'ne hayat veren ufku, cesareti ve stratejik bakış açısını maalesef ortaya koyamıyor. Diyoruz ki, eğer Avrupa Birliği mevcut sınamaların üstesinden gelmek, yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmek istiyorsa, buna göre davranmalı, bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olarak birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİDİR"

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump’ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.

Asya, Afrika ve Latin Amerika dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmenin gayretinde olacağız. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şoklara karşı dirençli ekonomisiyle Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır. Ülkemizin 40 yılına, milyarlarca dolar kaynağına mal olan terör belasından kurtulduğumuzda ekonomide çok farklı bir ivme yakalayacağız.

Foruma teşrifleriniz ve değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum."