Antalya Diplomasi Forumu başlıyor! 20 devlet ve hükümet başkanı katılıyor

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Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu, turizm merkezi Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın himayelerinde Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenen ADF'nin resmi açılışı saat 14.30'da yapılacak. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşacak.

ADF'de, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençlik ve medya temsilcileriyle toplamda 2 bin 500 katılımcı yer alıyor. Forumu takip etmek için akreditasyon yaptıran gazeteci sayısı ise 200'ü yabancı toplamda 585 kişi olarak açıklandı.

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4 LİDERLER OTURUMU, 27 PANEL

Forumda demokratik yönetişim, enerji güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya pasifik bölgesi, dezenformasyonla mücadele, düzensiz göç, terörle mücadele, kadınları güçlendirme, iklim değişikliği, Avrupa güvenliğini yeniden gözden geçirmek gibi konular ele alınacak. Forumda 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 gençlik etkinliği bulunuyor.

'DİPLOMASİ TÜNELİ' VE 'DİJİTAL KULE'

Türkiye'nin her yerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin de katılacağı forum öncesinde Belek turizm bölgesindeki otellerde ciddi bir doluluk oluştu. Güvenlik önlemlerinin de hem oteller hem de kongre merkezinde üst düzeyde olduğu forumda, bu yıl da geçen yıl oluğu gibi 'Diplomasi Tüneli' kuruldu. Diplomasi Tüneli'nde birçok başlıkta, dünya tarihine yön veren önemli konular, uluslararası antlaşmalar ve Türkiye'nin çalışmalarına yer veriliyor.

DEVLET LİDERLERİ VE BAŞBAKANLAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de yer aldığı forumun devlet başkanı ve hükümet başkanı düzeyindeki katılımcıları şöyle:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Slovenya Cumhurbaşkanı Edı Rama, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadrıu, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahı Mohamed Farmajo, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Mo'se, Gine-Bıssau Cumhurbaşkanı Umaro Sıssoco Embalo, Karadağ Cumhurbaşkanı Mılo Djukanovıc, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovskı, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Kosova Başbakanı Albın Kurtı ve Arnavutluk Başbakanı Borut Pahor."

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"Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammed Hanıf Atmar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irına Vlah, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarıf, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Siyasi - Askeri Konulardan Sorumlu Eski Bakan Yardımcısı Mark T. Kımmıtt, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadı Soleımanpour, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Sekreteri Marija Buric, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Almanya eski Dışişleri Bakanı Sıgmar Gabrıel, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto."