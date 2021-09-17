Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor Fransadan flaş adımSon dakika haberi: Denizaltı krizi büyüyor! Fransa'dan flaş adım#FRANSA
TFFden Dünya Kupasının 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüşTFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş#Dünya Kupası
Nestor El Maestro: Galibiyet için bu maçı seçerdikNestor El Maestro: 'Galibiyet için bu maçı seçerdik'#Göztepe
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından o iddialara yalanlamaAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan o iddialara yalanlama#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Antalyada ele geçirildi Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TLAntalya'da ele geçirildi! Füze imalatında kullanılıyor, değeri 60 milyon TL#Saf Alüminyum
Son dakika haberi: ABDden Kabil Havalimanı saldırısı itirafıSon dakika haberi: ABD'den Kabil Havalimanı saldırısı itirafı!#Kabil Havalimanı
Bakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruzBakan Varank: Dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalışıyoruz#Mustafa Varank
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’veri’ açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Rüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diyeRüştü Onur Atilla: Akbil’imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye#Rüştü Onur Atilla
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan o iddialara yalanlama

#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#Yalanlama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından o iddialara yalanlama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen A.Ö'nün tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hükümlünün tedavisine ceza infaz kurumu dışında devam edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümlü A.Ö'nün hastalığının tedavi sürecinin aksatıldığına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

A.Ö'nün Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Aralık 2019'da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındığının anımsatıldığı açıklamada, hastalığı nedeniyle 16 Aralık 2019'da hastaneye sevk ve tahliye sürecinin resen başlatıldığı, sağlık kurulu raporu doğrultusunda ise 26 Aralık 2019'da aynı mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edildiği bildirildi.

Devam eden yargılama sonucunda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verildiğinin ve kararın 16 Haziran 2021'de Yargıtay tarafından onandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgilinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak Ceza İnfaz Kurumuna alma veya bu yönde yakalama gibi işlemler yerine ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür. Rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir.

Haberin Devamı

Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile (kişi bizzat hazır olmadan) bir karar vereceğini bildirmiştir.

Gelinen aşamada, ilgiliye mahallinde yapılacak ek muayene ve tetkik sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna iletilmesiyle bilimsel ve tıbbi ölçütler çerçevesinde ve Kanun uyarınca nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecektir. İlgili, bu süreçte ceza infaz kurumu dışında tedavisine devam etmektedir. A.Ö'nün tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#Yalanlama