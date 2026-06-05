Antalya Büyükşehir'deki soruşturmada ilginç 'berber' detayı: Böcek'in parasını saklamış

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma kapsamında belediyenin sosyal medya sorumlusu Batuhan Ülker, belediyede mimar Z.B.Ş., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Özcan Say hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli 2 Haziran sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda, incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu.

Muhittin Böcek

'BÖCEK'İN PARASINI KUAFÖRÜ SAKLAMIŞ' İDDİASI

Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Özcan Say tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Batuhan Ülker, Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğu ileri sürüldü.

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Batuhan Ülker

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.D. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Z.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan Batuhan Ülker ile Özcan Say ise tutuklandı.

Gökhan Böcek