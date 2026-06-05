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Antalya Büyükşehir'deki soruşturmada ilginç 'berber' detayı: Böcek'in parasını saklamış

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#Muhittin Böcek#Antalya Soruşturması#Gözaltı Kararları
Antalya Büyükşehirdeki soruşturmada ilginç berber detayı: Böcekin parasını saklamış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 10:26

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ayrıca Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Batuhan Ülker, Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğu ileri sürüldü.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma kapsamında belediyenin sosyal medya sorumlusu Batuhan Ülker, belediyede mimar Z.B.Ş., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Özcan Say hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli 2 Haziran sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda, incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu.

Antalya Büyükşehirdeki soruşturmada ilginç berber detayı: Böcekin parasını saklamış

Muhittin Böcek

'BÖCEK'İN PARASINI KUAFÖRÜ SAKLAMIŞ' İDDİASI

Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Özcan Say tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Batuhan Ülker, Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğu ileri sürüldü.

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Antalya Büyükşehirdeki soruşturmada ilginç berber detayı: Böcekin parasını saklamış

Batuhan Ülker

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.D. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Z.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan Batuhan Ülker ile Özcan Say ise tutuklandı.

Antalya Büyükşehirdeki soruşturmada ilginç berber detayı: Böcekin parasını saklamış

Gökhan Böcek

 

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#Muhittin Böcek#Antalya Soruşturması#Gözaltı Kararları

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