Antalya Büyükşehir'de görev değişiklikleri sürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz günü 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 22 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir operasyon daha düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Bilgi İşlem Destek Elemanı olarak görev yapan Halil K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmelerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de bazı birim ve görev değişiklikleri yaşandı. Son günlerde tartışmalara konu alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Hafriyat Denetim ve İşletme Şube Müdürlüğü, yetki ve sorumluluklarında herhangi bir değişiklik olmadan Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlandı.

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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nı vekaleten yürüten ve dün tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin'in yerine Serdar Oruç Gün vekaleten, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na Cihangir Yılmaz vekaleten, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'na ise Tahsin Ataş asaleten atandı.