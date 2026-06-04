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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

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#Antalya Büyükşehir Soruşturması#Rüşvet Ve Yolsuzluk#Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 20:49

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.

C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. ve Ö.S tutuklandı. Z.B.Ş. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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#Antalya Büyükşehir Soruşturması#Rüşvet Ve Yolsuzluk#Belediye Başkanı Muhittin Böcek

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