×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Rüşvet Ve Yolsuzluk#Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 20:24

 ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart’ta görülecek.

Haberin Devamı

 

5 Temmuz 2025’te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek’in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek’in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 16 Mart’ta yapılacağı bildirildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Rüşvet Ve Yolsuzluk#Muhittin Böcek

BAKMADAN GEÇME!