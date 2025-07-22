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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

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#ANTALYA#Belediye#Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 11:12

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında genel sekreter yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.T, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan T.K. ve bilgi işlem destek elemanı H.K. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 lira, 2 bin 310 avro, 1280 İsviçre frangı ve 150 dolara el konuldu.

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#ANTALYA#Belediye#Gözaltı

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