Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 8'inci dalga operasyonda 2 tutuklanma

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 04:37

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8'inci dalga operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden U.K.Y., A.A., H.T.A. ve H.A., Y.Y., B.G., A.E., B.G.'nin Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürülmüştü.

Şüphelilerden U.K.Y. ile B.G. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. A.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, A.E, Y.Y, ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli B.G. ve H.T.A. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

