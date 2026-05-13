×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Yolsuzluk
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 09:30

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı

Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Gözden Kaçmasın22 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 61 gözaltı22 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltıHaberi görüntüle

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Gözden KaçmasınKuvvetli yağış geliyor Akşam saatlerinden itibaren başlayacak: Aniden bastıracak | Sağanak uyarısı: İşte yağıştan etkilenecek illerKuvvetli yağış geliyor! Akşam saatlerinden itibaren başlayacak: Aniden bastıracak | Sağanak uyarısı: İşte yağıştan etkilenecek illerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!