'Özel kalem çalışanına rüşvet parası ile daire' iddiası... Antalya'daki operasyonda şüpheliler adliyede

Özel kalem çalışanına rüşvet parası ile daire iddiası... Antalyadaki operasyonda şüpheliler adliyede
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden özel kalem çalışanı Melek K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, 14 Ekim sabahı düzenlenen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı. 

RÜŞVET PARASIYLA DAİRE İDDİASI 

Özlem Yıldız K.’nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.’nin eşi olduğu; iddialara göre Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.’ye yönlendirildiği öğrenildi. Belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü. 

Gözaltına alınan 6 kişiden özel kalem çalışanı Melek K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Gözaltı

