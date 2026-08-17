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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: İhalelere müfettiş incelemesi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#İhale Soruşturması#Rüşvet Operasyonu
Antalya Büyükşehir Belediyesine operasyonda yeni gelişme: İhalelere müfettiş incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 11:11

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Talep üzerine gelen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek. Müfettişler; birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilecek.

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#Antalya Büyükşehir Belediyesi#İhale Soruşturması#Rüşvet Operasyonu

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