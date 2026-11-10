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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 4 üst düzey yönetici görevden alındı: Muhittin Böcek'in akrabaları da listede

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#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Muhittin Böcek#Rüşvet Soruşturması
Antalya Büyükşehir Belediyesinde 4 üst düzey yönetici görevden alındı: Muhittin Böcekin akrabaları da listede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 13:08

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in yeğeni Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 4 bürokratı görevden aldı. Kararla birlikte ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban ile daire başkanları Savaş Karakuş ve Ufuk Eriş'in de görevlerine son verildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, tutuklu Muhittin Böcek’in yakınlarını görevden aldı.

İlk olarak Muhittin Böcek ile aynı soyadı taşıyan ve yeğeni olan Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek görevden alındı. Ardından yine Muhittin Böcek’in yeğeni ile evli olan ve Konyaaltı Belediyesi’nden getirdiği ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, yine Böcek’in akrabası olan ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Savaş Karakuş ve ASAT İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanı Ufuk Eriş de görevden alındı.

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#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Muhittin Böcek#Rüşvet Soruşturması

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