Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 4 üst düzey yönetici görevden alındı: Muhittin Böcek'in akrabaları da listede

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in yeğeni Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 4 bürokratı görevden aldı. Kararla birlikte ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban ile daire başkanları Savaş Karakuş ve Ufuk Eriş'in de görevlerine son verildi.
İlk olarak Muhittin Böcek ile aynı soyadı taşıyan ve yeğeni olan Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek görevden alındı. Ardından yine Muhittin Böcek’in yeğeni ile evli olan ve Konyaaltı Belediyesi’nden getirdiği ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, yine Böcek’in akrabası olan ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Savaş Karakuş ve ASAT İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanı Ufuk Eriş de görevden alındı.