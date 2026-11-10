Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 4 üst düzey yönetici görevden alındı: Muhittin Böcek'in akrabaları da listede

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, tutuklu Muhittin Böcek’in yakınlarını görevden aldı.

İlk olarak Muhittin Böcek ile aynı soyadı taşıyan ve yeğeni olan Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek görevden alındı. Ardından yine Muhittin Böcek’in yeğeni ile evli olan ve Konyaaltı Belediyesi’nden getirdiği ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, yine Böcek’in akrabası olan ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Savaş Karakuş ve ASAT İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanı Ufuk Eriş de görevden alındı.