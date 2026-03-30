×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Cem Oğuz#Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 09:44

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışman Cem Oğuz ve belediyede çalışan personel Buse K. gözaltına alındı. 2 şüpheli, İstanbul'a götürüldü.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde Antalya'da operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve belediyede çalışan Buse K. gözaltına alındı. Şüpheliler Oğuz ve Buse K., İstanbul'a götürüldü.

Öte yandan tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in makam şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, 5 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul’da yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan Günaydın ve Uygun, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Dün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem'de görevli, Böcek'in ağabeyinin damadı Yasin Yellice gözaltına alınarak, İstanbul'a götürüldü. Yellice sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Cem Oğuz#Muhittin Böcek

BAKMADAN GEÇME!