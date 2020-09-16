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AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? İşte gelen son bilgiler

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? İşte gelen son bilgiler
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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