MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme
GeriGündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son 24 saat içerisinde olumsuz bir şey yaşanmadığı, klinik seyrinde düzelme görüldüğü duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları ise negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakımda tedaviye alındı. Her geçen gün sağlık durumu iyiye gittiği Başkan Böcek'in sağlık durumunda, son 24 saat içerisinde olumsuz bir şey yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle