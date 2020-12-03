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DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra evinde

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra evinde
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Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 günün sonunda taburcu oldu. Başkan Böcek, evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

TABURCU OLDU

Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Böcek, "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Başkan Böcek'in fizik tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra evinde

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