Antalya birçok ilki başardı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da birçok ilçe teşkilatını ziyaret ederken Alanya’nın önemini şöyle vurguladı: “Seçimden önce ilçe başkanım bizim yanımıza adayımızla, şimdiki belediye başkanımızla geldiler, bu seçimde Cumhuriyet tarihi boyunca kazanamadığımız Alanya’nın durumundan bahsettiler. Anketlere baktık. Gerçekten CHP’nin Alanya’da ilk kez belediyeyi kazanabilecek güçte bir adayla yola çıktığı takdirde bu seçimi kazanabileceğini gördük.

İSRAİL’LE TİCARET CAYIR CAYIR...

Antalya bu dönem birçok ilki başardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ilk kez üst üste iki kez aynı parti kazanıyor. Bu Antalya’nın kendine özel zorluklarından, genel hükümetin ihtiyaç olan yaz nüfusuna göre değil kış nüfusuna göre buraya katkı sağladığı için vatandaşın hep sürekli bir memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyordu. Muhittin Böcek ile birlikte, il başkanımızın, il yönetimimizin, örgütümüzün gayretleriyle bu işi başardık. Siz bize mahcup olmadınız biz partimize mahcup olmadık.”

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Daha sonra Gazipaşa’da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin açılışına katılan Özel, tropikal meyve üreticilerinin pazarlama ve üretim sorunlarına değindi, destekleyici çalışmalar ve kuralların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Özel konuşmasında özetle şunları söyledi: “Maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail’le ticaret cayır cayır devam ediyor. Son olarak da ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden antrepodan çıkıp, geçici depolama merkezinde etiket değiştirip, İsrail’e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek ortaya çıktı ki Türkiye’den İsrail’e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Yani İsrail’le ticareti bitirdik diyenler nisandan beri ortaoyunu oynayarak İsrail’e ticarete devam etmektedirler. Türk milletine ve dünyadaki mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail’le ticareti durdurun.

29 EKİM ÇANKAYA’DA KUTLANSIN

Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladı. Vallahi doğru yapıyorlar. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar, tutumlar da oluyor. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kanunla almış tek ilçeden sesleniyorum, önümüzdeki bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, 29 Ekim resepsiyonunu, Gazi Paşa’nın evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü’nde yapınız. Var mısın Sayın Erdoğan Gazi Paşa’nın evine gelmeye.”

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Programın sonunda Özel’e tropikal meyve sepeti hediye edildi.

ÖZEL’DEN ‘YENİDOĞAN ÇETESİ’ TEPKİSİ

CHP lideri Özel, kamuoyunda infiale yol açan açan ‘yenidoğan çetesi’yle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır” dedi. Özel, ‘yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla’ bir heyet görevlendirdiğini duyurdu.