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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir

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Antalya Belediyesi: Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir
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Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün çekilen tomografisinde, akciğerlerinde iyileşme olduğu açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir."

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