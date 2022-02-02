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Antalya Belediye Başkanı Böcek'ten Kılıçdaroğlu ve Bakan Koca’ya ziyaret

#Muhittin Böcek#Kemal Kılıçdaroğlu#Fahrettin Koca
Antalya Belediye Başkanı Böcekten Kılıçdaroğlu ve Bakan Koca’ya ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da temaslarda bulundu. Başkan Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Antalyalıların selamını ileten Başkan Böcek, “Biz birlikte yaparız” diyerek çıktığı Antalya’ya hizmet yolculuğunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Böcek ve Başkan Topaloğlu, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

BAKAN KOCA İLE GÖRÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da ziyaret ederek, hastalığı ve tedavi sürecindeki yakın ilgisi ve destekleri için Bakan Koca’ya teşekkür etti. Başkan Böcek ve Bakan Koca ziyarette pandemi, pandeminin turizme etkileri, sağlık turizmi ve Antalya’daki son durumu değerlendirdi.

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#Muhittin Böcek#Kemal Kılıçdaroğlu#Fahrettin Koca

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