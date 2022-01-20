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Antalya Belediye Başkanı Böcek'ten Bakan Kurum'a ziyaret

#Muhittin Böcek#Murat Kurum#Antalya
Antalya Belediye Başkanı Böcekten Bakan Kuruma ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Antalya kent bütününü ilgilendiren, 19 ilçeyi kapsayan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının onay sürecini görüştü.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı geleceğe taşımak adına hazırlanan proje ve planların hızla hayata geçirebilmesi için Ankara'da ilgili bakanlıklar nezdinde takibini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara'da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu makamında ziyaret etti.

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi tarafından hazırlanıp bakanlığa sunulan, Antalya'nın 19 ilçesini kapsayan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının onay sürecini görüştü.

Muhittin Böcek, plan detaylarıyla ilgili Bakan Murat Kurum'la görüş alışverişinde bulundu.

Böcek, "İlgi ve alakaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Antalya'mız için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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#Muhittin Böcek#Murat Kurum#Antalya

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