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ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi

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Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi
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ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.

Antalya Barosu Başkanı Balkan, aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balkan'a, doktorlar hemen müdahale etti. Balkan, özel hastanede acil olarak anjiyoya alındı. Yapılacak tetkiklerden sonra Balkan'ın baypas ameliyatına alınıp, alınmayacağına karar verilecek.

Öte yandan Polat Balkan'ın rahatsızlandığını öğrenen meslektaşları, hastaneye akın etti.

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