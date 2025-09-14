Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor... 100 bin esere ‘titiz’ tahliye

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından Antalya Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin taşınma işlemine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye’nin sahip olduğu binlerce yıllık kültürel mirası simgeleyen eserlerin, özel tedbirler alınarak taşınma görüntüleri yer aldı. Bakan Ersoy, eserleri yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında muhafaza edeceklerini belirterek şunları söyledi:

‘GÜVENLE TAŞIDIK’

“Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi’ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık. Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserimiz özel koruma altında. Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya’daki yeni müzemize, geleceğe emanet ediyoruz.”

YENİ MÜZE 2 KATINA ÇIKACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık 2 katı büyüklüğe ulaşacak. Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak. Sergi salonlarında yüzde 160’ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak. Depolama kapasitesi de 3 katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması sağlanacak.