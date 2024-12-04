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Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

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#Antalya#Deprem#Afad
Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:22

AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de saat 12.09'da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığındaki deprem, 32,69 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. İlk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi. (DHA)

Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

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#Antalya#Deprem#Afad

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