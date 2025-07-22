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Antalya 46.6’yla kavruldu

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#Antalya#Meteoroloji#Konyaaltı
Antalya 46.6’yla kavruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

Antalya’da temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. ‘53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı’ yapılan Antalya’da termometreler gölgede 35.7’yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46.6’ya ulaştı.

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Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya’nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı’nda sadece turistler görüldü. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı kimi ise yeşil alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi. Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Denizden esen rüzgârın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı. Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.         

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#Antalya#Meteoroloji#Konyaaltı

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