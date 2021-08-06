Antalya 15 noktada yanıyor

Manavgat ve Serik’in kuzeyinde bulunan Kızıldağ’dan görünen son manzara şöyleydi: Kızıldağ’ın belli noktalarında ormanlık alanlardan lokal dumanlar yükseliyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının Kızıldağ merkeze ulaşması ihtimaline karşı bazı itfaiye ekipleri nöbet ve teyakkuz halinde. Bölgede farklı noktalarda sıkıntı olduğu için ekipler soğutma çalışması da yapıyor. 2 noktada yangının devam ettiği Gündoğmuş ve Manavgat başta olmak üzere birçok bölgedeki yangınlara karşı en büyük umut cumartesi günü beklenen yağış.

MARMARİS’te alevlere gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahale yapılıyor. Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde yangın sürüyor. Kumlubük’teki yangın turistik Amos Antik Kenti’ne doğru ilerliyor.

‘BUGÜN KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat’taki yangınlarla ilgili dün akşam özetle “Yarın (bugün) için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz.” dedi.

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