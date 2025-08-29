×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antakya'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Antakya#Orman Yangını
Antakyadaki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 08:05

Hatay Antakya'da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi ara verildi.

Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Antakya#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!