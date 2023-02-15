Antakya'daki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir oldu. Bazı binalarda arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bazılarında ise iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

ACI VE UMUT BİR ARADA

Arama çalışmalarının devam ettiği binalarda, yakınları enkaz altında olan kişilerin bekleyişi de devam ediyor. Soğuk havada ateş yakıp battaniyelere sarılarak bekleyenler, ekiplerden güzel bir haber bekliyor. Yakınlarının ölüm haberini alanlar ise gözyaşı döküyor. Enkazdan çıkan yakınlarının eşyaları ve fotoğraflarını teslim alanlar ise zor anlar yaşıyor.

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​Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi’nde dün yıkılan bir binada yapılan çalışmalarda ulaşılan cenazenin teşhis edilmesi için yine enkazdan çıkan bir vesikalık fotoğraf gösterildi. Fotoğrafa bakan gruptan hiç kimse, cansız bedeni teşhis edemedi.

ANTAKYA'DAKİ BÜYÜK YIKIM DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Antakya'da yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü.

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Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.