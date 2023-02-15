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Antakya'daki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Hatay#Antakya
Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:23

Hatay'ın Antakya ilçesinde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, arama kurtarma ve iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında olan kişilerin yakınlarının bekleyişi de sürüyor. Ekiplerin ulaştığı bir cansız bedenin teşhis edilmesi için burada bekleyen gruba yine enkazdan çıkan bir vesikalık fotoğraf gösterildi. Öte yandan Antakya'daki büyük yıkım drone ile görüntülendi.

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir oldu. Bazı binalarda arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bazılarında ise iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

ACI VE UMUT BİR ARADA

Arama çalışmalarının devam ettiği binalarda, yakınları enkaz altında olan kişilerin bekleyişi de devam ediyor. Soğuk havada ateş yakıp battaniyelere sarılarak bekleyenler, ekiplerden güzel bir haber bekliyor. Yakınlarının ölüm haberini alanlar ise gözyaşı döküyor. Enkazdan çıkan yakınlarının eşyaları ve fotoğraflarını teslim alanlar ise zor anlar yaşıyor.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

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​Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi’nde dün yıkılan bir binada yapılan çalışmalarda ulaşılan cenazenin teşhis edilmesi için yine enkazdan çıkan bir vesikalık fotoğraf gösterildi. Fotoğrafa bakan gruptan hiç kimse, cansız bedeni teşhis edemedi.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

ANTAKYA'DAKİ BÜYÜK YIKIM DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Antakya'da yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

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Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.

Antakyadaki büyük yıkım drone ile görüntülendi... Vesikalık fotoğrafla teşhis

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