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Antakya'da yürekler ağza geldi! İş makinesi operatörü ölümden kıl payı kurtuldu

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#Deprem#Kahramanmaraş#İş Makinesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 11:59

Antakya'daki yıkım çalışması sırasında bina bir anda çökmeye başlayınca iş makinesi operatörü kendini araçtan dışarı atarak kurtuldu. İş makinesinin operatörünün, ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasanbeyli köyünden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım, büyük tehlike atlattı.

Antakyada yürekler ağza geldi İş makinesi operatörü ölümden kıl payı kurtuldu

SANİYELER İÇİNDE İŞ MAKİNESİNDEN ATLADI

Yıldırım’ın kullandığı iş makinesinin çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinesinde çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı. Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Antakyada yürekler ağza geldi İş makinesi operatörü ölümden kıl payı kurtuldu

AFAD: 36 BİN M187 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 068 kişinin de yaralandığını duyurdu.

A​FAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4 bin 323 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Depremde an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği, 108 bin 68 kişinin yaralandığı ve 216 bin 347 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.

Öte yandan bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama- kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 944 arama- kurtarma personelinin görev yaptığı, afet bölgelerine arama- kurtarma çalışmalarını desteklemek için 12 bin 513 araç sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 196 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsünün işlevini sürdürdüğü ve toplam 6 bin 490 sorti yapıldığı belirtildi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#İş Makinesi

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