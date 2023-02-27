Antakya'da plastik fabrikasında yangın

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeni ise henüz bilmiyor.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise olay yerinden yaptığı açıklamada "Yarım saattir dumanları görüyorduk, çöplerin yakıldığını düşündük ancak fabrikada yangın çıktı. Bölgede yangını söndürmek için çalışmalar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gidiyor. 2 ambulans yönlendirildi. Edindiğim bilgiye göre yangından etkilenen var" ifadelerini kullandı.