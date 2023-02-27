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Antakya'da plastik fabrikasında yangın

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#Hatay#Antakya#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 19:02

Antakya'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor...

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeni ise henüz bilmiyor.

Antakyada plastik fabrikasında yangın

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise olay yerinden yaptığı açıklamada "Yarım saattir dumanları görüyorduk, çöplerin yakıldığını düşündük ancak fabrikada yangın çıktı. Bölgede yangını söndürmek için çalışmalar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gidiyor. 2 ambulans yönlendirildi. Edindiğim bilgiye göre yangından etkilenen var" ifadelerini kullandı. 

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#Hatay#Antakya#Yangın

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