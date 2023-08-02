Antakya'da orman yangını

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Merkeze bağlı Anayazı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplere itfaiye ekipleri de destek verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.