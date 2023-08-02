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Antakya'da orman yangını

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#Hatay#Antakya#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 16:46

Hatay’ın Antakya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederken yangın kontrol altına alındı.

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Merkeze bağlı Anayazı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplere itfaiye ekipleri de destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi yakınlarında zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Hatay#Antakya#Orman

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