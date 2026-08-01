×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antakya'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Antakya#İşçi Ölümü
Antakyada altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 11:52

Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu ismi açıklanmayan işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan işçinin öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Antakya#İşçi Ölümü

BAKMADAN GEÇME!