Antakya'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 11:52
Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Olay, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması sonucu ismi açıklanmayan işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan işçinin öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.