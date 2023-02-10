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Antakya'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

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#Deprem#Hatay#Antakya
Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 12:55

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en büyük hasarın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı. Mahallede hayırseverlerin yaptırdığı 30 yıllık cami de yıkıldı.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinin en büyük mahallelerinden Narlıaca Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı.

18 bin nüfuslu mahallede neredeyse sağlam bina kalmazken, hayırseverlerin yardımlarıyla 30 yıl önce yapılan Narlıca Kardeşler Camisi de çöktü.

Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

"ÇÖKEN CAMİYİ 30 YIL ÖNCE YAPTIRMIŞTIK"

5 çocuk babası Türki Cenber, mahallede sağlam bina kalmadığını söyledi. Cenber, mahallenin ilk sakinlerinden olduğunu, bölgede Suriyeli ve Arapların da yaşaması nedeniyle camiye Narlıca Kardeşler Camisi adını verdiklerini söyledi. Cenber, "Sağ olanları kurtarmak çok önemli. Allah başka can kaybı vermesin. Camiyi 30 yıl önce yaptırdık. Vatandaşların el emeği ile yapıldı. Gördüğünüz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Bildiğim kadarıyla imam vefat etmiş" dedi.

Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

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Cenber, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, askerlerin yağma olaylarına karşın halkı koruma amacıyla gece gezdiklerini söyledi. Mahalleliler arasında, 'enkaza girmeyin' uyarıları ve tartışmaları da yaşanıyor. Balyoz ve iş aletleri ile korumasız bir şekilde enkaz altında yakınlarını aramak isteyenleri, diğer vatandaşlar 'Enkaz altında kalırsınız, can güvenliğiniz yok uzman ekip gelsin' diye uyarıyor.

Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

ÇADIR VE BATTANİYE TALEBİ

Antakya'da züccaciyelik yapan ve Narlıca'da yaşayan İsmail Batın, bölgede en büyük sorunun ısınma ve barınmaya yönelik olduğunu söyledi. Hasarlı binalar yüzünden dışarıda gecelediklerini belirten Batın, "En çok barınabilmek için çadır ve battaniyeye ihtiyacımız var. Geceler çok soğuk geçiyor. Gıdayı temin ediyoruz, Allah razı olsun milletimiz sahip çıktı bize. Gönderdiği gıda maddeleriyle gayet iyiyiz. En büyük ihtiyacımız battaniye ve çadır. 3 kişinin kalacağı yerde 25 kişi kalıyoruz" dedi.

Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

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Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda askeri araç ve asker sevk edilmesi, yağma olaylarına karşın tedbirlerin artırılması dikkati çekti.

Antakyada 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı

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