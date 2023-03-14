Antakya künefesi artık AB tescilli

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AVRUPA Birliği, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mart 2019’da yaptığı başvuruyu sonuçlandırarak Antakya künefesini coğrafi işaret olarak tescil etti. Böylece Antakya künefesi, AB tarafından Türkiye’den tescil edilen dokuzuncu ürün olarak kayıtlara geçti. Daha önce Antep baklavası (2013), Aydın inciri (2016), Malatya kayısısı (2017), Aydın kestanesi (2020), Milas zeytinyağı (2020), Bayramiç beyazı (2021), Taşköprü sarımsağı (2021) ve Giresun tombul fındığı (2022) AB tarafından tescillenmişti.AB, menşe adı korumasını (PDO) üretim, işleme ve hazırlık süreçlerinin tümünün spesifik bir bölgede yapıldığı ürünlere veriyor. Son dönemde AB tesciline giderek artan bir ilgi söz konusu. AB’den tescil bekleyen Türkiye’den ürünlerin sayısı 42’ye ulaşmış durumda.

HATAY’A KATKI

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AB Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Antakya künefesinin AB’de tescili, yaşanan deprem felaketinin sonrasında yaralarını sarmakta olan Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacaktır” denildi.

ÖZELLİĞİ NE

Tereyağlı kadayıf, tabanı yağlanmış yayvan bir tepsiye serilir. Bunun için genellikle kalaylı bakır veya alüminyum tepsi tercih edilir. Künefelik peynir, tereyağlı kadayıf karışımının üzerine eşit olarak dağıtılır, kalan tereyağlı kadayıf üst tabaka olarak serilip kısık ateşe alınır. Altı kızaran künefe alt üst edilir ve üzerine sıcak şerbet dökülür, yerken peynirinin uzaması beklenir. Yapımında Hatay’ın Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Reyhanlı, Kumlu, İskenderun, Arsuz, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde üretilen künefelik peynir kullanılır.