ANSET’e yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 22:12

 ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında 30 Nisan’da operasyon düzenlendi, aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de yer aldığı 35 şüpheliden 15’i tutuklandı.

3 İLDE OPERASYON

ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli, 13 Mayıs'ta Antalya merkezli Adana ve Ankara’da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonuyla gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3’ü savcılık sorgularının ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden Okan A. ve Olan Y. tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  

 

