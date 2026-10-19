ANSET iddianamesinde 359 milyon liralık harcama mercek altına alındı... 113 milyon liralık kamu zararı iddiası

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraki ANSET üzerinden gerçekleştirilen organizasyon ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan 1849 sayfalık iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 55 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarıldığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklandığı iddialarına yer verildi.

TÜM ORGANİZASYONLAR İNCELENDİ

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ANSET tarafından 2021- 2025 yılları arasında gerçekleştirilen festival, konser, tanıtım ve organizasyon hizmet alımları mercek altına alındı. Bilirkişi raporları, Sayıştay ve müfettiş incelemeleri, MASAK verileri, banka hesap hareketleri, ihale dosyaları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda hazırlanan iddianamede, kamu ihalelerinde rekabetin engellendiği, yaklaşık maliyetlerin gerçeğin üzerinde belirlendiği ve bazı işlerin belediye iştiraki üzerinden belirli firmalara devredildiği ileri sürüldü.

İHALEYE FESAT VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARI

İddianamede Muhittin Böcek hakkında, 'rüşvet alma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından, 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istenirken, Cansel Çevikol Tuncer hakkında ise 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. ANSET üzerinden gerçekleştirilen festival ve organizasyon ihalelerine ilişkin bilirkişi raporunda, 45 milyon 386 bin lira anapara zararı hesaplandı. Ticari faizle birlikte toplam kamu kaybının 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş olduğu belirtildi.

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ANSET'İN 5 YILLIK HARCAMASI 359 MİLYON LİRA

Belediye iştiraki ANSET üzerinden 5 yılda festival, konser ve diğer kültürel faaliyetler için 359 milyon 990 bin lira harcandığı, bu tutarın enflasyonla güncellenmiş karşılığının 778 milyon 394 bin lira olduğu belirtildi. Festival tarihleri dışında da lüks otellerde konaklama harcamaları yapıldığı, bazı kamu görevlilerinin konaklama giderlerinin şirket bütçesinden karşılandığı ileri sürüldü. Organizasyon dışı konaklama ve yeme-içme harcamalarının ise 'keyfilik' taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ALTIN PORTAKAL İNCELENDİ

62'nci Altın Portakal Film Festivali için yapılan 114 milyon 200 bin liralık hizmet alımında da alt yüklenici sözleşmelerinde rekabet koşullarının sağlanmadığı ileri sürüldü. Bilirkişi heyeti, aralarında Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'in de bulunduğu bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

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CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI İHALESİNE BİLİRKİŞİ İTİRAZI

İddianamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları için yapılan ihaleye ilişkin de bilirkişi tespitlerine yer verildi. Raporda, kutlamaların tarihinin yıllar öncesinden belli olmasına rağmen ihalenin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bilirkişi heyeti, belediye tarafından açık ihale yapılmasına zaman kalmadığı gerekçesini uygun bulmayarak, ihale yönteminin mevzuata aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

'KAMU ZARARINI KABUL ETMİYORUM'

İddianamede Muhittin Böcek'in savcılıktaki şu ifadelerine yer verildi:

"Benim herhangi bir ihaleyle alakalı usul ve yasaya aykırı bir talimatım olmadığı gibi belediye kaynaklarını hiçbir zaman zarara uğratmam söz konusu değildir. Zarara uğratma kastım da yoktur. İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliğinin tevdi raporunda bahsedilen festival harcamalarına ilişkin yurt dışından gelen sanatçılar, şefler var. Altın Portakal büyük bir organizasyondur. Biz bu maliyetleri üçte birine indirdik. 113 milyon 426 bin TL tutarındaki kamu zararının benim ihmalim veya kastımdan oluştuğu suçlamasını kabul etmiyorum."

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'KARAR VERİCİ FESTİVAL BAŞKANI OLAN BELEDİYE BAŞKANIDIR'

Harcamalar, festivaller ve organizasyonlar bakımından tüm yetkilerin Muhittin Böcek'e ait olduğunu iddia eden Cansel Çevikol Tuncer ise ifadesinde, "ANSET'in katıldığı ihalelerde, ihale evraklarında şahsımın hiçbir imzası, bilgisi ve dahli bulunmamaktadır. ANSET her türlü işlemini yasal mevzuata uygun olarak kamu yararını gözeterek gerçekleştirmiştir. Hiçbir şekilde piyasa fiyatından yüksek alım yapmamıştır. Tasarrufa gidilerek kamu yararı gözetilmiştir. Yasal zorunluluk olmadığı halde 3 teklif alınarak piyasa araştırması titizlikle yapılmıştır. Kamu ihale kanununa aykırı hiçbir işlem yapılmamıştır. Festivalin kapsamını Büyükşehir Belediyesi belirler. ANSET yüklenicidir. Festival ilgili tek ve nihai karar verici festival başkanı olan belediye başkanıdır. Firmaların fiyat araştırması yapıldıktan sonra çalışılacak firmaların tespiti belediye başkanına aittir" ifadelerini kullandı.

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'MALVARLIĞIMIZ EŞİMİN, BENİM MESLEKİ VE MİRAS KAZANÇLARIMIZDAN'

Bilirkişi tespitlerini kabul etmediğini belirten Tuncer, "Şahsımın bu yolla sanki maddi menfaat temin etmiş gibi algı yaratılmasını da asla kabul etmiyorum. Ben ve eşim varlıklı ailelere mensubuz. Bu malvarlığımız eşimin ve benim miras ve mesleki kazançlarımızdan kaynaklanmaktadır" dedi.

YETKİ TARTIŞMASI

Muhittin Böcek, ihalelerin hazırlanması ve yürütülmesinde daire başkanları, harcama yetkilileri ve ihale komisyonlarının sorumlu olduğunu belirtirken, Cansel Çevikol Tuncer ise ifadesinde ihale, festivalin kapsamına ve çalışılacak firmalara ilişkin karar vericinin belediye başkanı olduğunu ileri sürdü.

Sanıklar hakkındaki suçlamaların ve bilirkişi raporlarında yer alan kamu zararı hesaplamalarının yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi.