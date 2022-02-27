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Anonymous nedir? Anonymous eylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor...

#Anonymous#Anonymous Kimdir#Anonymous Nedir
Anonymous nedir Anonymous eylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor...

Çeşitli siyasi olaylar nedeniyle özellikle devlet veya devlet bağlantılı siteleri hedef alan hacker grubu Anonymous bir kez daha gündeme geldi. Anonymous, devlet kontrolündeki ‘Russian Today’ haber servisi de dahil olmak üzere, birçok Rus hükümeti web sitesini geçici olarak devre dışı bıraktığı iddia edildi. Anonymous destekçileri kendilerini “Özgürlük Savaşçıları” veya “Dijital Robin Hood” gibi isimlerle anıyorlar. Peki, Anonymous kimdir?

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Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder. Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden bir hacktivist grubu ve Dünya'nın en büyük hacker topluluğudur.

Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

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Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır.

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