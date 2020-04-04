Anons yapıyor ateş ölçüyor

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Selçuk ŞAMİLOĞLU
Haber Giriş: 04.04.2020 - 22:27,Son Güncelleme:/

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Koronavirüs salgını nedeniyle ‘Evda kal’ uyarıları, vatandaşlara hem sosyal medyadan hem de televizyonlardan sürekli yapılıyor. Bu uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar için polis farklı uygulamalar devreye soktu. İstanbul’un en turistik meydanlarından Sultanahmet Meydanı’nda dün ilginç bir uyarı yöntemi vardı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydandakileri dron ile uyardı. Meydan üzerinde dolaşan dron meydanda oturan, gezen vatandaşlara, “Ben polis dronuyum. Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsu yaptı. Havadaki dronu gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Üzerine yerleştirilen hoparlörle vatandaşlara seslenen dron, bir yandan da alt kısmına yerleştirilen termal kamerayla vücut sıcaklığı fazla olan vatandaşları tespit ediyor. Ateşi yüksek olanlar hemen en yakın sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.

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