Anons yapıyor ateş ölçüyor

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydandakileri dron ile uyardı. Meydan üzerinde dolaşan dron meydanda oturan, gezen vatandaşlara, “Ben polis dronuyum. Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsu yaptı. Havadaki dronu gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Üzerine yerleştirilen hoparlörle vatandaşlara seslenen dron, bir yandan da alt kısmına yerleştirilen termal kamerayla vücut sıcaklığı fazla olan vatandaşları tespit ediyor. Ateşi yüksek olanlar hemen en yakın sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.