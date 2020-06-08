Anonim ne demek? Anonim nedir? Anonim TDK kelime anlamı

TDK açısından ele alındığı zaman anonim kelimesi, ‘Adı sanı bilinmeyen’ ifadesi üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda kim tarafından yapıldı ya da ne zaman ortaya çıktı bilmeyen şeklinde de anlatmak mümkün.

Anonim Ne Demek?

Anonim Fransızca kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllardan bu yana Türkçede yer alan ve kullanılan en önemli sözcükler arasında yer almaktadır. Herhangi bir şarkı sözü veya müzik ile beraber değişik edebi eserler için de anonim kelimesi kullanılmaktadır. Hatta söylenmiş bazı sözler içinde anonim kelimesi ele alınır. Türk Dil Kurumu üzerinden lise anlamı, ‘adı sanı bilinmeyen’ şeklinde karşılık buluyor.

Özellikle televizyondan bir şarkı dilenirken alt kısımda söz ve müzik için anonim yazdığı görülmektedir. Bu doğrultuda birçok farklı durum için anonim sözcüğü ile alınabiliyor.

‘’Bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına varabilsek.’’ F. R. Atay

Bu şekilde cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Diğer bir anlamı ile beraber söyleyeni, yapanın ya da yazanı bilinmeyen eserler şeklinde ifade edilebilmektedir. Türkçede yaygın şekilde değerlendirilen bu kelimeyi gündelik yaşamda da amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Cümle içerisinde ya da her yerde tek başına değerlendirmeniz mümkün.