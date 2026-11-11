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Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112'yi aradığı anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Kurtuluş Mücadelesi#112 Acil Çağrı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 08:11

50. Yıl Mahallesi'nde okuldan dönüp annesi için mutfağa giren 10 yaşındaki kız çocuğu, ocakta kızgın yağı unutunca daire duman ve alevlerle doldu. Marketten dönen 12 yaşındaki ağabeyin kapıyı açmasıyla fark edilen yangında soğukkanlılıkla 112'yi arayan kardeşlerin korku dolu kurtuluş mücadelesi güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı.

Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112yi aradığı anlar kamerada

İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.

Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112yi aradığı anlar kamerada

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen ağabeyi Muhammet Mustafa'nın kapıya gelmesi üzerine çocuklar yangını fark etti. Muhammet Mustafa, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

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Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112yi aradığı anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112yi aradığı anlar kamerada

YAŞANANLAR KAMERADA

Yangının çıkışına ve iki kardeşin yaşadığı korku dolu anlara ilişkin evin içindeki çocuk kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Anneye yemek sürprizi alevlere dönüştü: İki kardeşin can havliyle 112yi aradığı anlar kamerada

Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa'nın camı açarken, eve gelen Muhammet Mustafa'nın ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar ile yaşanan panik yer aldı.

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#Yangın#Kurtuluş Mücadelesi#112 Acil Çağrı

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