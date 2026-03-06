Anneye tehdide 19 yıl istendi

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklanan şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı’nın Gülhan Ünlü’ye yönelik ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, ‘zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme’ suçundan 2.5 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Kazıcı, ifadesinde “Atlas Çağlayan’ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğümden tehdit mesajı attım. Evine yemek siparişleri oluşturdum. Adresleri Telegram üzerinden buldum” dedi.