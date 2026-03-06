Anneye tehdide 19 yıl istendi

×
HABERLERGündem Haberleri

Mart 06, 2026 07:00

 İSTANBUL Güngören’de 14 Ocak’ta Atlas Çağlayan (17), iddiaya göre kendisine yan baktığını söyleyip üzerine yürüyen Efe Çekli (15) tarafından sustalı bıçakla öldürülmüştü. Olay sonrası Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’nün tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklanan şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı’nın Gülhan Ünlü’ye yönelik ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, ‘zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme’ suçundan 2.5 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PİŞKİN SAVUNMA

Kazıcı, ifadesinde “Atlas Çağlayan’ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğümden tehdit mesajı attım. Evine yemek siparişleri oluşturdum. Adresleri Telegram üzerinden buldum” dedi.

 

