Anneye 'imdat' mesajı: Öldürdü bu beni | Önce kabusu yaşattı sonra hastaneye götürdü... Gözü dönmüş eski eş serbest kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Kadına Yönelik Şiddet#Kadın Hakları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 10:43

Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor... Bir olay da Adana'da yaşandı. Ganime Sedef Bahçeci isimli genç kadın eski eşi tarafından darbedildi. Eski eşini dövdükten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da yaşayan Ganime Sedef Bahçeci (26), şubat ayında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Asıf Can Ş.'den (28) boşandı. İddiaya göre, Asıf Can Ş., kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını tek göndermek istemeyen Bahçeci, geçtiğimiz haftalarda eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti. 30 Ağustos günü ise şüpheli, boşandığı eşini kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının kötüleşmesi üzerine şüpheli, eski eşini motosiklet ile Karataş Devlet Hastanesi'ne götürüp 'eşim merdivenlerden düştü' dedi. Bahçeci ise boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler ve müdahale sonucu genç kadının Adana'daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

ANNESİNE MESAJ ATTI: ÖLDÜRDÜ BU BENİ

Bu sırada Bahçeci, annesine 'öldürdü bu beni' diyerek mesaj atıp yardım istedi. Bu sırada Asıf Can Ş. ise genç kadını hastaneden alıp yeniden eve götürdü. Anne Sibel Kömür de hemen kızının yanına giderek eski damadının elinden kurtarıp önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından da yeniden hastaneye götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bahçeci, darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı. Gözaltına alınan şüpheli eski koca ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Eski eşinden şiddet gören kadının, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" diyerek açıklama yapmasının ardından Asıf Can Ş., yeniden gözaltına alındı. Şüpheli eski eş çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

