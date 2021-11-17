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Anneye ilk selam

#Dünya Prematüre Günü#Derya Coşkun#Bebek
Anneye ilk selam

Bugün Dünya Prematüre Günü. 6 aylıkken dünyaya gelen minik Alp de her yıl Türkiye’de doğan 150 bin prematüre bebekten sadece biri. Uzun bir sürenin ardından ilk kez bebeğini kucağına alan anne Derya Coşkun, yaşadığı süreci Hürriyet’e anlattı.

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DERYA Coşkun’un ilk hamileliği talihsiz bir şekilde sonlanınca genç kadın nadir görülen bir hastalığı olduğunu öğrendi. Tüm doktorlar hamile kalmasını riskli görürken, Derya Coşkun ile eşi Aykut Coşkun bir umutla yeni kapılar çalmaya devam etti. Derya Coşkun, Doç. Dr. Oktay Kaymak gözetiminde ikinci kez hamile kaldı. Ancak 6 aylıkken bebeğin anne karnında gelişiminin durduğu fark edildi. Ailesinin ve sağlık çalışanlarının çabalarıyla yaşam savaşını kazanan Alp bebek Türkiye’de her yıl doğan 150 bin prematüre bebekten biri olurken, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde kameralara poz verdi.

Anneye ilk selam

ORADA ZAMAN DAHA FARKLI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, 660 gram doğan Alp bebeğin hikâyesini şöyle anlattı: “Annede görülen bir çeşit pıhtılaşma sorunu nedeniyle bebeğin kan dolaşımı tıkanıyor. Bu nedenle bebeğin gelişimi duruyor. 28’inci haftaya kadar anne karnında geçirilen bir gün dışarıda geçirilen bir haftaya bedel. Bu nedenle mümkün olduğunca direndik. Ancak sonrasında bebeği kaybetmemek için almamız gerekti. 660 gram doğdu ve oldukça hassas bir durumdu. Bebeğin beyin gelişimi için steroid ve magnezyum profilaksisi verdik. 2 ay kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra aile, bebeklerini kucağına aldı ve taburcu ettik.”

RİSKLİ BİR SÜREÇTEN GEÇTİ

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İlk bebeğini karnındayken kalp durması nedeniyle kaybeden Derya Coşkun, daha sonra akciğer embolisi geçirdi ve tedavi gördü. Birçok doktor hamile kalmasının çok riskli olduğunu belirtti. “İçime annelik ateşi düşmüştü. O andan sonra duramazdım” diyen Derya Coşkun, eşi Aykut Coşkun ile ikinci çocuk için adım attı. Doç. Dr. Kaymak’ın kapısını çalan genç çift, uzun süren anne baba olma mücadelesinin ardından Alp bebeği kucağına aldı.
Hastanede kaldığı süreçte 2 göz, 2 fıtık ve 1 bağırsak operasyonu geçiren minik Alp’in de savaşçı bir bebek olduğunu söyleyen baba Aykut Coşkun ise “Ben daha soğukkanlı bir insanımdır. Bu süreçte hep eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Sonuçta çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık” diye konuştu.

82 GÜN KUCAĞIMA ALMAYI BEKLEDİM

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“Doğum yaptıktan sonra eli boş eve döndüm” diyerek prematüre annelerin üzüntüsüne dikkat çeken Derya Coşkun bu süreci şöyle anlattı: “Doğum yapan anneler çocuğunu kucağına alıp emzirmeyi bekler ama biz öyle bir şey yaşayamadık. Prematüre annelerin bebeği doğumdan sonra yanına gelmiyor. Bunun yerine bir fotoğrafı geliyor. Fotoğrafta kablolara bağlı bir bebek var. ‘Çocuğum yaşar mı yaşamaz mı?’ diye devamlı düşünüyordum. Haziran ayında doğum yaptıktan sonra elimiz boş bir şekilde evimize döndük. 82 gün bekledik. İlk kucağıma aldığımda yetersizlik duygusu hissettim ve ‘Nasıl besleyeceğim’ diye sordum kendi kendime.”

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#Dünya Prematüre Günü#Derya Coşkun#Bebek

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