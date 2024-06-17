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Annesiyle yaşadığı evi ateşe verdi

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#Antalya#Ev#Yangın
Annesiyle yaşadığı evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 11:40

Antalya'da, bayramın ilk günü 3 katlı apartmanın en üst katında, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, annesi de içerdeyken evi yaktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralanan olmadı.

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Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi 755 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ertuğrul Ş., annesi Feraye Ş. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle yaktı. Feraye Ş. oğlu ile birlikte dışarı çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle dakikalar içerisinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kimsenin zarar görmediği yangında, evde maddi hasar meydana geldi.

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#Antalya#Ev#Yangın

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