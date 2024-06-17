Annesiyle yaşadığı evi ateşe verdi

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Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi 755 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ertuğrul Ş., annesi Feraye Ş. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle yaktı. Feraye Ş. oğlu ile birlikte dışarı çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle dakikalar içerisinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. Kimsenin zarar görmediği yangında, evde maddi hasar meydana geldi.