Annesiyle tartışan babasını sopayla öldürdü

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Şanlıurfa'da iddiaya göre annesi ile tartışan babasına sopayla vuran 16 yaşındaki K.A., babası Mehmet A.'nın ölümüne neden oldu. Mehmet A., tartışma esnasında aldığı sopa darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde baba Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.