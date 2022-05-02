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Annesiyle tartışan babasını sopayla öldürdü

#Şanlıurfa#Suruç#Baba
Annesiyle tartışan babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir genç, annesi ile tartışan babasını sopayla öldürdü. İddiaya göre 16 yaşındaki K.A., annesi ile tartışan 50 yaşındaki babası Mehmet A.'nın kafasına sopayla vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan baba Mehmet A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şanlıurfa'da iddiaya göre annesi ile tartışan babasına sopayla vuran 16 yaşındaki K.A., babası Mehmet A.'nın ölümüne neden oldu. Mehmet A., tartışma esnasında aldığı sopa darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde baba Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 16 yaşındaki çocuk ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Suruç#Baba

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