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Annesiyle mesajlaşan doktora dehşeti yaşattı

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#KIRIKKALE#Doktor#Polis
Annesiyle mesajlaşan doktora dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 17:43

Kırıkkale'de annesi ile mesajlaştığını öne sürdüğü elli sekiz yaşındaki doktor Yakup Ç.'yi darbeden E.K.(28) ve arkadaşı O.İ. (29), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözünden yaralanan doktor tedaviye alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. E.K., iddiaya göre annesinin telefonunda doktor Yakup Ç. ile mesajlarını gördü. Bunun üzerine arkadaşı O.İ. ile aile sağlığı merkezine giden E.K., doktor Yakup Ç.'yi darbedip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi aile sağlığı merkezinde yapılan Yakup Ç., buradan Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ gözünden yaralanan Yakup Ç., tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#KIRIKKALE#Doktor#Polis

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